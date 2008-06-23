У Луцьку відбулися Дні Ольштина

Жителі та гості Луцька мали змогу ознайомитися з польською культурою та звичаями у рамках проведення Днів Ольштина.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Луцька Богдан ШИБА висловив сподівання, що співпраця між містами-партнерами буде тісною та результативною.

У рамках Днів Ольштина музичний подарунок лучанам презентував польський колектив «Izprezhdy Vika». Також вони мали нагоду познайомитися з польським мистецтвом, культурою та гастрономією під час мистецької виставки художнього розпису тканини, художньої виставки та дегустації польських страв у пивному ресторані «Бравий Швейк».

Для найменших лучан поляки презентували лялькову виставу «Ку-ку-рі-ку на патику». Завершив святкування концерт українських та польських колективів.

Довідка УНІАН. Дні Ольштина в Луцьку відбулися вперше, а в серпні дні Луцька відбудуться в Ольштині. Співпраця Луцька з польським містом Ольштин налагоджена із 1997 року.