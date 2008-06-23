У Києві вп'яте відбуяла "Країна мрій" (фоторепортаж)

05:22, 23 червня 2008
Суспільство
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Розваги про всяк смак

У Києві вп`яте відбувся міжнародний етнофестиваль"Країна мрій".

Цього року за традицією фестиваль розпочався з видобування Живого вогню, який учасники Великої Купальської ходи принесли на Співоче поле Києва.

На території фестивального містечка гості фестивалю могли пройтися  Алеєю Ремісників та умільців...

 

Спробувати себе у якості підмайстра...

Випробувати сили у козацьких розвагах...

Насолодитися музикою колективів з різноманітних куточків світу...

І, звичайно ж, скуштувати якогось смаколика

Фото УНІАН

 

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