У Києві вп'яте відбуяла "Країна мрій" (фоторепортаж)

У Києві вп`яте відбувся міжнародний етнофестиваль"Країна мрій".

Цього року за традицією фестиваль розпочався з видобування Живого вогню, який учасники Великої Купальської ходи принесли на Співоче поле Києва.

На території фестивального містечка гості фестивалю могли пройтися Алеєю Ремісників та умільців...

Спробувати себе у якості підмайстра...

Випробувати сили у козацьких розвагах...

Насолодитися музикою колективів з різноманітних куточків світу...

І, звичайно ж, скуштувати якогось смаколика

Фото УНІАН