У Києві вп'яте відбуяла "Країна мрій" (фоторепортаж)
05:22, 23 червня 2008Суспільство
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Розваги про всяк смак
У Києві вп`яте відбувся міжнародний етнофестиваль"Країна мрій".
Цього року за традицією фестиваль розпочався з видобування Живого вогню, який учасники Великої Купальської ходи принесли на Співоче поле Києва.
На території фестивального містечка гості фестивалю могли пройтися Алеєю Ремісників та умільців...
Спробувати себе у якості підмайстра...
Випробувати сили у козацьких розвагах...
Насолодитися музикою колективів з різноманітних куточків світу...
|Учасники французького гурту ”Les Karpatt”
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Фото УНІАН
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