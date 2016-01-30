У Луцьку на тиждень продовжено карантин у навчальних закладах

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Луцької міськради, з метою недопущення поширення гострих респіраторних захворювань перший заступник міського голови Тарас Яковлев підписав розпорядження, яким продовжено карантин в усіх загальноосвітніх школах та позашкільних навчально-виховних закладах міста до 7 лютого 2016 року.

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Також заборонено проведення дитячих культурно-масових та спортивних заходів.

Як повідомляв УНІАН, у школах Києва карантин продовжили ще на тиждень, до 8 лютого.