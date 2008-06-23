Росія знає, чим відповісти на підвищення ціни за український транзит газу

З 1 січня 2009 року ціни на поставки газу значно зростуть - до європейського рівня, тому, природно, ціна підвищиться і для України, повідомив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР в інтерв`ю російському тижневику "Итоги".

На обіцянку Києва підвищити транзитні ставки О.МІЛЛЕР відповів, що при такому підході і прокачування через Росію туркменського газу для потреб України теж коштуватиме інших грошей.

Раніше прогнозована ціна становила 300 доларів за тисячу кубометрів газу, а за деякими оцінками - 400 доларів. На даний момент О.МІЛЛЕР не береться робити прогнози щодо ціни за тисячу кубометрів, зазначає видання.

«Точну цифру називати поки що рано, її визначатимуть показники європейських ринків, але ясно, що істотне підвищення неминуче», - заявив він.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" є третьою за величиною компанією в світі з ринковою капіталізацією понад 360 млрд. дол. і загальними запасами вуглеводнів, що оцінюються майже в 30 трлн. куб. м. Ринкова капіталізація "Газпрому", починаючи з 2000 р., збільшилася в 46 разів. Величина приросту видобування газу в Росії в останні шість років – найвища в світі.

На сьогодні Україна одержує імпортний газ за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.