ЗМІ: Українські школярі на лінії фронту змушені ходити до школи на окуповану територію (відео)

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Донецькій області в підконтрольному Україні Зайцевому неподалік від окупованої Горлівки немає школи, і батьки змушені відправляти своїх дітей отримувати завдання на території, тимчасово підконтрольній бойовикам "ДНР".

Один з учнів розповів журналістам, що йому доводиться проходити три блокпости, щоб потрапити до школи.

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"Як почнуть стріляти, і незрозуміло, куди йти ховатися", - зазначає школяр.

Через постійні обстріли він змушений навчатися вдома. Завдання йому видають раз на тиждень.

За словами хлопчика, вчителя 5 класу, в який він перейшов, ще не бачив.