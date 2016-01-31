ЗМІ: Українські школярі на лінії фронту змушені ходити до школи на окуповану територію (відео)
00:29, 31 січня 2016Суспільство
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Українські школярі із Зайцевого змушені ходити до школи на окуповану бойовиками частину Донбасу.
Хлопчику доводиться проходити три блокпости / скріншот: "Радіо Свобода"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У Донецькій області в підконтрольному Україні Зайцевому неподалік від окупованої Горлівки немає школи, і батьки змушені відправляти своїх дітей отримувати завдання на території, тимчасово підконтрольній бойовикам "ДНР".
Один з учнів розповів журналістам, що йому доводиться проходити три блокпости, щоб потрапити до школи.
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"Як почнуть стріляти, і незрозуміло, куди йти ховатися", - зазначає школяр.
Через постійні обстріли він змушений навчатися вдома. Завдання йому видають раз на тиждень.
За словами хлопчика, вчителя 5 класу, в який він перейшов, ще не бачив.
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