Пожежу в торговому центрі в Ужгороді ліквідовано (відео)

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

За даними управління, близько 13:35 пожежу вдалося повністю погасити.

На місці події працювали бійці 14-ї та 15-ї державних пожежно-рятувальних частин Ужгорода, Аварійно-рятувального загону спецпризначення, ДПРЧ-16 смт Середнє, ДПРЧ-1 Перечина, ДПРЧ-2 смт Великий Березний, ДПРЧ-7 Чопа та 2 машини комунального підприємства «Водоканал міста Ужгорода».

За даними УДСНС в Закарпатській області, вогонь знищив побутові товари, торгове обладнання, комп’ютерну й побутову техніку, підвісну гіпсокартонну стелю, освітлення, систему вентиляції та кондиціювання на всій торговельній площі в 1000 квадратних метрів, а також пошкодив скляні вітрини, вікна, двері й зовнішні конструкції стін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 08.20 надійшла інформація про пожежу в торговому центрі «Україна», розташованому в Ужгороді на площі Кирила і Мефодія, 3. Постраждалих внаслідок пожежі немає.