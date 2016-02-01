Пожежу в ужгородському універмазі "Україна" розслідує поліція

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Згідно з повідомленням, Ужгородською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України) під час пожежі в універмазі «Україна».

«Розпочато вказане кримінальне провадження слідчим відділом Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області», - сказано в повідомленні.

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Як повідомив перший заступник керівника Ужгородської місцевої прокуратури Іван Савко, внаслідок пожежі шкоду життю та здоров’ю громадян не заподіяно, однак заподіяно значну матеріальну шкоду, розмір якої наразі встановлюється.

«На даний час ліквідацію пожежі завершено, проведено зовнішній огляд приміщення магазину, встановлюються орендарі та причини виникнення пожежі, на місці події працює слідчо-оперативна група», - додали в прес-службі прокуратури.