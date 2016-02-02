У Меджлісі заявили про масові обшуки кримських татар на окупованому півострові

Про це повідомив координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу Ескендер Барієв, передає Крим.Реалії.

«У Джанкойському районі масові обшуки. В с.Медведівка вже понад півтори години проводяться масові обшуки кримськотатарських сімей. Подробиці пізніше», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял підтвердив інформацію про масові обшуки в Джанкойському районі. За його словами, причини обшуків невідомі, наразі уточнюється інформація про події.

29 січня в Ленінському районі півострова також відбулися обшуки в кількох родинах кримських татар. Офіційної інформації від окупаційної «влади» Криму або місцевих правоохоронців з приводу обшуків не надходило.

28 січня в Сімферополі пройшов обшук у приміщенні Ісламського культурного центру, силовики «випадково знайшли» там заборонену літературу. Прес-служба російської «прокуратури» Криму повідомила, що перевірка правоохоронцями проводилася за інформацією відвідувачів, у тому числі – парафіян, про можливе здійсненні цією організацією «деструктивної діяльності та поширення екстремістських матеріалів».

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Як повідомляв УНІАН, у Меджлісі кримських татар, а також у правозахисних організаціях неодноразово заявляли про те, що після анексії Криму Росією в 2014 році на півострові проводяться репресії щодо кримських татар, проте російська влада Криму це заперечує.

Місія Ради Європи 25 січня прибула в тимчасово окупований Крим для оцінки ситуації у сфері прав людини і вже зустрілася з українськими активістами.

Делегацію очолив дипломат Швеції Жерар Штудман.

Доповідь місії про результати її роботи має бути оприлюднена у лютому-березні.