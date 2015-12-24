Російський суд нарешті погодився долучити до справи Савченко новий доказ захисту

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Савченко Ілля Новіков.

"Диво! Прокурори сказали, що не заперечують проти залучення доказу захисту. І суд погодився. Магія Різдва, мабуть", - зазначив він.

При цьому адвокат льотчиці нагадав, що Болотов рік тому говорив, що Савченко втекла з полону "ЛНР",а його тодішній підлеглий Плотницький місяць тому - що її відпустили, але слова обох - брехня.

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Нагадаємо, раніше Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт української льотчиці, народного депутата Надії Савченко до 16 квітня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі щодо Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

За даними адвоката, Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.