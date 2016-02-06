Деканоїдзе прогнозує, що переатестація поліцейських закінчиться за півроку

Про це заявила голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз ми завершуємо процес у Хмельницькій області. Запускаємо менші області порівняно, тобто Волинь, незабаром буде Західна Україна. Потім Одеса, Миколаїв, Харків. Піде ось атак. А я так гадаю, що за шість місяців переатестація закінчиться", - зазначила вона.

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Крім того, Деканоїдзе, відповідаючи на запитання про статистику "відсіяних" під час переатестації, заявила, що таку інформацію озвучать вже за 3-4 дні під час брифінгу. "Тому що всі в очікуванні на статистику, наприклад, щодо наших співробітників, який "відсів", які люди, керівники і так далі", - зазначила вона.

Раніше керівник Центру дослідження правоохоронної діяльності Олег Мартиненко припустив, що звільнені після непроходження атестації правоохоронці можуть "поповнити чорний ринок праці, де ніхто не платить податки, або шукатимуть роботу в кримінальних структурах".