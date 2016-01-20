Реформа МВС залишить без роботи 52 тисячі міліціонерів, які шукатимуть чим зайнятись в кримінальних структурах - ЗМІ

Про це заявив голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, йдеться в статті української редакцій "Німецької хвилі". Він зазначив, що працевлаштування звільнених працівників правоохоронних органів є серйозною проблемою.

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Як зауважують експерти, багато правоохоронців, які приходять на переатестацію, мають вкрай низьку професійну підготовку. Крім цього, більшість колишніх правоохоронців мають вузькоспеціалізовані знання й володіють спеціальними навичками, які в цивільному житті важко застосувати, особливо коли ринок праці перенасичений, як в даний час в Україні.

Керівник Центру дослідження правоохоронної діяльності Олег Мартиненко припустив, що звільнені правоохоронці можуть "поповнити чорний ринок праці, де ніхто не платить податки, або шукатимуть роботу в кримінальних структурах".

Між тим, як зазначається в статті, чимало вже звільнених працівників правоохоронних органів сподівається на суд. Вони гуртуються у соцмережах , де обговорюють можливості оскарження рішень МВС про звільнення та шляхи повернення на службу вже до лав Національної поліції через суд.