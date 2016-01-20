Реформа МВС залишить без роботи 52 тисячі міліціонерів, які шукатимуть чим зайнятись в кримінальних структурах - ЗМІ
До кінця цього року в українській поліції зі 172 тис. правоохоронців залишиться 120 тис. співробітників, які пройшли переатестацію. Решті загрожує безробіття.
Про це заявив голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, йдеться в статті української редакцій "Німецької хвилі". Він зазначив, що працевлаштування звільнених працівників правоохоронних органів є серйозною проблемою.
Читайте такожУ поліції пояснили ситуацію з переатестацію підозрюваних екс-"беркутівців"
Як зауважують експерти, багато правоохоронців, які приходять на переатестацію, мають вкрай низьку професійну підготовку. Крім цього, більшість колишніх правоохоронців мають вузькоспеціалізовані знання й володіють спеціальними навичками, які в цивільному житті важко застосувати, особливо коли ринок праці перенасичений, як в даний час в Україні.
Керівник Центру дослідження правоохоронної діяльності Олег Мартиненко припустив, що звільнені правоохоронці можуть "поповнити чорний ринок праці, де ніхто не платить податки, або шукатимуть роботу в кримінальних структурах".
Між тим, як зазначається в статті, чимало вже звільнених працівників правоохоронних органів сподівається на суд. Вони гуртуються у соцмережах , де обговорюють можливості оскарження рішень МВС про звільнення та шляхи повернення на службу вже до лав Національної поліції через суд.