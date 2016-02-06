"Швидка" забрала, але не допомогла: на Полтавщині помер пенсіонер, якого відмовилися госпіталізували

На Полтавщині помер 70-річний пенсіонер, якого тиждень тому забрала "швидка" з різкими болями в шлунку, але лікарі не госпіталізували його в Решетилівську ЦРЛ, а відправили додому.

Про це повідомляє портал новин "ВПолтаві.Інфо".

Пенсіонер помер через декілька днів в рідному селі Шкурупії за 16 кілометрів від райцентру.

Як зазначають у виданні, у пенсіонера, за його словами, у лікарні просили грошей на обстеження, яких не було. Лікарі відмовилися робити УЗД та госпіталізувати хворого.

В результаті літній людині надали можливість заночувати в тамтешньому притулку, бо на вулиці темно, а зранку відпустили.

«Йшов частину 16-кілометрової дороги у негоду, а через кілька днів перестав відповідати його телефон», - розповіла виданню дочка пенсіонера, яка живе в Полтаві.

«Я підняла на ноги сусідів там, у селі. Вони кажуть, ніде його не видно, але світло горить в будинку. Стукають у вікна – ніхто не відповідає. Передала ключі від хати жінкою з того села, яка працює в Полтаві і щодня їздить (мені самій ніяк покинути грудну дитину, яка, до того ж, захворіла). І та розповіла, що коли відкрила двері, побачила мого батька вже зовсім холодного. Він помер, сидячи біля ліжка, скрючившись від болю. В мене немає слів для того, аби це прокоментувати – лише біль і розпач. Але я точно знаю, що не маю права залишати це просто так. Повинна бути хоч якась відповідальність і покарання за це», - каже крізь сльози донька померлого.