В Україні зареєстровано вже 220 смертей від грипу – МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 220 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 3 дітей віком до 17 років та 1 летальний випадок серед вагітних», - йдеться в повідомленні.

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Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 38, у Харківській – 15, Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Черкаській – 14, Рівненській – 14 та м. Києві – 14.

Зазначається, що за медичною допомогою своєчасно звернулася лише третина померлих. Аналіз летальних випадків також показав, що всі загиблі не мали щеплень проти грипу.

Крім того, як повідомляє МОЗ, всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція» майже 132 тис. осіб (3,9% від захворілих), з них до 67,7% становлять діти віком до 17 років.

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Протягом останньої доби госпіталізовано майже 3 тис. осіб, з них 1,5 тис. – діти до 17 років.

Також у МОЗ зазначають, що на четвертому тижні 2016 року у 19 областях та місті Києві показники захворюваності на грип перевищили епідемічні пороги, з них в 11 областях – більш ніж на 50%. В 5 регіонах країни епідемічні пороги знаходяться в межах від -4,0% у Донецькій, до -42,1% в Івано-Франківській областях.