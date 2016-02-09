Палиця пообіцяв виділити кошти на профілактику та лікування грипу з обласного бюджету

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА, з такою пропозицією Палиця виступив під час наради з головними лікарями щодо епідеміологічної ситуації.

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Під час засідання начальник головного управління Держсанепідемслужби області Наталія Янко зауважила, що цього року домінує вірус грипу AH1N1, який є особливо агресивним. Найефективнішим методом боротьби з вірусами грипу, за її словами, є вакцинація. Ці щеплення не входять до переліку обов’язкових, закупляються за кошти місцевих бюджетів або за кошти з інших джерел. Цього разу на купівлю таких вакцин було виділено 200 тис. грн (одна вакцина коштує 150 грн).

У свою чергу Палиця наголосив, що головною метою наради з головними лікарями – зробити все можливе, аби не допустити летальних випадків від вірусу грипу та максимально попередити ризик захворювання.

«Якщо лікар звертається, щоб перевірити є грип у пацієнта чи ні, і людина каже, що не має фінансів, то ми можемо це з обласного бюджету дофінансувати. Потрібно зробити усе можливе, аби знизити ризики смертності. Нам не треба, щоб з реанімації вже бралися проби. А щоб попередити складне захворювання, слід вживати попереджувальні заходи. Профілактика вартує лише 5% від лікування самої хвороби. І взагалі, ми не повинні відправляти родичів шукати грошей, це все буде забезпечено з обласного бюджету», – зазначив голова Волинської облради.

Він також підкреслив, що головні лікарі медустанов, де лікують хворих від пневмонії, повинні сказати, чого саме зараз не вистачає.

«Машини швидкої допомоги повинні бути укомплектовані необхідними препаратами, забезпечені пальним. Антибіотики, які сьогодні використовуються при лікуванні пневмонії, повинні бути для пацієнтів безкоштовними. Значну увагу слід приділити профілактичній роботі: у ЗМІ розмістити соціальну рекламу, забезпечити необхідними матеріалами про симптоми грипу та шляхи профілактики таких захворювань населення», - наголосив Палиця.

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Він також звернувся і до керівників фармацевтичних мереж з проханням дати можливість закупити оригінальні препарати для лікування пневмонії за оптовими цінами.

Вже завтра, 10 лютого, керівники медустанов області повинні подати свої пропозиції та конкретні суми, щодо реалізації необхідних заходів для боротьби з грипом та його профілактики.

За офіційними даними, на Волині вже зафіксовано 106 тисяч випадків захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, у результаті 10 людей померли.