Небезпечний склад отрутохімікатів виявили на Горлівському хімзаводі

Існуючий сьогодні склад відходів отрутохімікатів на Горлівському хімічному заводі не відповідає ніяким нормам безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій заступник начальника Донецького територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду Ігор БУРЯК.

За його словами, раніше, "за рішенням міськвиконкому міста Горлівки, на території держпідприємства "Горлівський хімічний завод", в одній з будівель підприємства було створено склад, куди звозилися відходи отрутохімікатів сільського господарства, зібрані з усього регіону". "Сьогодні цей склад не відповідає ніяким нормам безпеки", - підкреслив І.БУРЯК.

Крім того, він зазначив, що не тільки цей склад, а й у цілому завод є проблемним і вимагає до себе особливої уваги. "Це підприємство знаходиться в стані санації, має ряд гострих питань, вирішення яких вимагає значного виділення фінансових коштів, - підкреслив І.БУРЯК. - Треба виходити на державний рівень для створення промислової безпеки, безпеки довкілля і населення, яке проживає поряд з цим заводом". За його словами, після зупинки технологічного виробництва на території підприємства залишилися різні залишки хлору, хімікати з простроченими термінами експлуатації.

І.БУРЯК акцентував, що "вже тривалий час не вирішуються питання проведення паспортизації виробничих будівель і споруд заводу, питання підтримки будівель у задовільному, безаварійному стані, а також питання утилізації твердих і рідких токсичних відходів, вибухових речовин, які знаходяться на підприємстві в певній кількості".

Він повідомив, що встановлювалися випадки проникнення на територію підприємства сторонніх осіб з метою розкрадання похідних вибухових речовин.

"Держгірпромнаглядом не раз видавалися розпорядження щодо усунення перелічених порушень, утім через відсутність коштів порушення не усувалися", - сказав І.БУРЯК, додавши, що "також направлялося розпорядження горлівському міському голові щодо зберігання отрутохімікатів, які складують в одній з будівель підприємства".