В МЗС запевняють, що нададуть всю необхідну допомогу українцям у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо долі 11 українців у сирійському місті Алеппо.

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Беца зазначила, що українське посольство у Сирії активно працює над тим, аби зв'язатися з усіма українцями. Також задля надання допомоги українцями співпраця відбувається і з Червоним хрестом.

"Ми працюємо, і будь-яка допомога, яка необхідна, буде надана нашим українцям", - запевнила речник.

Як повідомляв УНІАН, в посольстві України в Сирії раніше заявили, що встановлюють зв’язок з 11 українцями, які перебувають у місті Алеппо, де тривають бої між повстанцями та сирійськими урядовими військами, підтримуваними Росією з повітря.

«В Aлеппо проживають близько 11 громадян України. Встановлюємо прямий зв'язок для порятунку у разі необхідності», - зазналося в повідомленні.

Також у посольстві закликали українців, які перебувають на території Сирії, терміново залишити країну у зв’язку із подальшим загостренням безпекової ситуації.

Тим часом у Міжнародному комітеті Червоного Хреста повідомили, що через загострення боїв в Алеппо близько 50 тис. людей змушені були покинути свої будинки.

Гуманітарна ситуація там стрімко погіршується, водопостачання у місті Алеппо перекрите протягом останніх двох тижнів, оскільки зруйновані насосні станції, додали в організації.

Сирійські урядові війська за підтримки російських ВПС намагаються повернути під свій контроль частини міста, які контролюють повстанці.