Ключовим у вирішенні конфлікту на Донбасі є звільнення заручників - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережі.

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"Ключовими у вирішенні конфлікту на Донбасі є саме безпекові і гуманітарні питання", - зазначила Ірина Геращенко, додавши, що нормандський формат , "наші партнери в США, ЄС, в міжнародних організаціях недостатньо уваги звертають на питання прав людини і гуманітарний аспект, зосереджуючись на політичному".

"Ми не чуємо заяв до річниці підписання мінських угод про невиконання пункту звільнення заручників. Іх доля є в центрі уваги тільки в Україні. А ключ від тюрем , де іх утримують - в Кремлі", - зазначила Ірина Геращенко.

Вона додала, що в цьому контексті мовчання світу, який активно обговорює можливість виборів на тимчасово окупованих територіях чи зміни до Конституціі- неприпустимі. В зв'язку з цим Ірина Геращенко підкреслила, що Міністерство закордонних справ України, "також має зайняти жорстку позицію - гуманітарні питання першочергові".

"На сьогодні такими, що є в заручниках, вважаються 136 громадян (військові і цивільні), близько 700 зникли безвісти. Наше завдання - встановити долю кожного. Звільнити. Бо є хлопці, що вже рік у полоні. І це відповідальність всього світу - тиснути на РФ", - підкреслила Ірина Геращенко, додавши, що світ також має знати про страждання родин полонених.