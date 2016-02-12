У Молдові судять найманців, що воювали за терористів на Донбасі - ЗМІ

За словами виконувача обов’язків генпрокурора Молдови Ігоря Попи, з початку року у цій країні арештували десять підозрюваних найманців, двох із яких уже засудили до трьох років ув’язнення. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Виконувач обов’язків генпрокурора зазначив, що слідство щодо іще восьми підозрюваних триває. Їм від 26 до 32 років і всі вони російськомовні вихідці з півдня Молдови.

«На жаль, мушу сказати, що десять громадян Молдови воювали у Донецькій і Луганській областях України. Ми задокументували факти, коли громадяни Молдови бути поранені і не виключаємо можливої загибелі наших громадян під час цього конфлікту», – наголосив Попа.

Більшість найманців, зазначає чиновник, колишні поліцейські та спецпризначенці.

Представники слідчих органів Молдови вважають, що певні симпатії до сепаратистів на Донбасі серед етнічних росіян у Молдові, які йдуть воювати, можуть бути, але головна причини – гроші.

«Наприклад, одна чоловік, справа якого у січні була направлена до суду розповів, що йому пообіцяли платити у місяць близько 3 тисяч доларів», – повідомив заступник генпрокурора Молдови Ніку Сендреа.

Ще двох підозрюваних затримали, коди вони в’їжджали до Молдови з великою сумою російських рублів.

«Обоє чоловіків повідомили, що отримували гроші у російських рублях – один 15 тисяч рублів (180 доларів), інший – 40 тисяч рублів (500 доларів) у місяць», – сказав голова комітету по боротьбі з організованою злочинністю Молдови Денис Ротару.

Точна кількість громадян Молдови, які воюють на боці підтримуваних Росією бойовиків в Україні, невідома. Але Кишинів обіцяє докласти усіх зусиль, щоб ідентифікувати їх.

Згідно з законодавством Молдови, участь у бойових діях за кордоном карається до 10 років ув’язнення.