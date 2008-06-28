"Вода Донбасу" планує перейти з хлору на хлорид натрію

На підприємстві "Вода Донбасу", лише 12% хімічно небезпечних об`єктів, де застосовується рідкий хлор, відповідають правилам безпеки.

Така інформація була оприлюднена на засіданні Донецької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Представник підприємства "Вода Донбасу" повідомив, що на підприємстві "є 69 хімічно небезпечних об`єктів, на яких застосовується рідкий хлор. На фільтрувальну станцію хлор надходить у цистернах, є 6 стаціонарних танків по 50 тонн кожний танк, є і резервний танк, у разі аварії – можна перелити хлор".

За його словами, "фільтрувальні станції – це великі об`єкти, де великі витрати хлору, і сьогодні 8 таких об`єктів повністю приведено у відповідність з усіма правилами безпеки". Представник підприємства відзначив, що із 69 хімічно небезпечних об`єктів, 39 - які перейшли від управління водопровідного господарства, "просто не витримують жодної критики, там усе потрібно переробляти з нуля".

"Для того, щоб привести всі об`єкти у відповідність з вимогами водного господарства необхідно витратити 10 млн. грн. На сьогодні, у зв`язку з ціновою політикою, з постійним підвищенням тарифів на електроенергію, таких коштів просто немає", - констатував фахівець. Він відзначив, що "перший квартал "Вода Донбасу" спрацювала збитково, і збитки становили 25 млн. грн."

Тому поки що у відповідність до норм безпеці приведено лише 8 об`єктів підприємства. За оцінкою фахівця, "згідно з існуючим графіком приведення всіх об`єктів у належний безпечний стан, знадобиться 5 – 6 років і щонайменше 10 млн. грн."

Як один з напрямів робіт у вирішенні питань безпеки об`єктів, представник підприємства "Вода Донбасу" назвав той факт, що підприємство "відходитиме від застосування чистого хлору, особливо там, де невеликі витрати хлору і води, там використовуватиме менш небезпечний продукт для знезараження води - це хлорид натрію, який має нижчий клас небезпеки на відміну від небезпечного хлору".

"Ця робота сьогодні на початковій стадії. Разом із Старобешевською райадміністрацією ми плануємо цього року зробити два таких об`єкти, на два об`єкти знадобитися небагато – близько 200 тис. грн.", - констатував він, ще раз наголосивши, що для приведення всіх небезпечних об`єктів у належний безпечний стан потрібно 10 млн. грн.