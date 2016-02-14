В Одесі відбувся смолоскипний марш, присвячений пам'яті загиблих бійців полку "Азов" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, в марші, ініційованому активістами громадянського полку «Азов», взяли участь понад 200 осіб.

Акція стартувала від пам'ятника Тарасу Шевченку, розташованому в однойменному парку культури і відпочинку.

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Учасники маршу, в основному молоді люди, які пройшли центральними вулицями із прапорами України, прапорами «Азова» та фотографіями бійців-одеситів цього добровольчого формування - Миколи Троїцького (позивний «Акела»), Олександра Кутазакія («Кутуз») і В'ячеслава Кирилова («Козак»). Ці військовослужбовці загинули рік тому біля населеного пункту Широкине Донецької області.

Також учасники акції йшли із запаленими смолоскипами, попереду колони несли великий плакат з написом: «Гідні нащадки славних предків». Вони скандували «Слава Україні, Героям – слава!», «Слава героям!» та ін.

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Завершилася хода на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку де Рішельє.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2015 року в центрі Одеси на Соборній площі відбулося прощання з бійцями добровольчого батальйону «Азов» Троїцьким і Кутузакієм. На церемонію прощання прийшли сотні людей.