На українсько-румунському кордоні активісти за вихідні заблокували 63 російські фури

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької митниці ДФС, наразі акція з блокування виїзду вантажівок з російськими номерними знаками проходить на трьох пунктах пропуску – «Порубне» (українсько-румунський кордон), «Мамалига» і «Россошани» (українсько-молдовський кордон).

Активісти громадських формувань «Правий сектор», «Козацька Варта», «Сотня Буковини», «Самооборона» та волонтерських організацій заблокували рух 36 вантажівок з російською реєстрацією, які в'їжджали на митну територію України та 27 фур, котрі намагалися потрапити до Румунії.

Як зазначають у прес-службі, наразі ці транспортні засоби знаходяться поза чергою перед пунктом пропуску на узбіччях дороги та в місцях стоянки транспорту на автозаправних станціях.

У пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні заблокованих транспортних засобів немає, проте активісти залишаються поблизу.

Крім того, перед міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення «Порубне – Сірет» Чернівецької митниці ДФС й надалі фіксується накопичення вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з митної території України.

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Наразі в черзі стоять 136 вантажівок. Черга утворилася внаслідок проведення митницею Румунії поглиблених оглядів вантажних транспортних засобів.

Переміщення легкових автомобілів та автобусів у пунктах пропуску Чернівецької митниці ДФС здійснюється у звичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 лютого група активістів з числа волонтерів, учасників АТО та членів громадських організацій «Правий сектор» і «Самооборона» заблокували пропуск вантажних транспортних засобів з російськими номерними знаками через українсько-румунський кордон у Чернівецькій області. Така ж акція розпочалась на в’їздах до Закарпатської Львівської та Волинської областей.

Акція відбувається на тлі того, що Польща заборонила в'їзд на свою територію російському вантажному транспорту. Тому фури, що їхали з Росії до ЄС через Білорусь, почали в'їжджати до України на Волині, щоб потрапити через Закарпатську область до Словаччини чи Угорщини.

Росія з 1 січня заборонила український транзит до Казахстану, проте Україна відмовилась офіційно оголошувати заборону у відповідь.

Сьогодні, 15 лютого у зв’язку з тим, що РФ в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажних автотранспортних засобів її територією, Кабінет міністрів прийняв рішення про призупинення транзитних переміщень вантажних автомобілів з Росії територією України.

Росія у відповідь призупинила рух своєю територією вантажівок з українською реєстрацією.