Суд переніс засідання у справі Мосійчука, сліпому адвокату не дали матеріали справи зі шрифтом Брайля

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання Мосійчука.

Депутат просив суд про перенести розгляд клопотання ГПУ, оскільки продовжує перебувати на лікуванні в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова і повинен у визначені терміни перебувати на медичних процедурах. У ході засідання суду Мосійчук на підтвердження своїх слів надав суддям відповідні медичні документи.

Враховуючи надану депутатом інформацію, суд ухвалив рішення перенести судове засідання на 14.00 23 лютого.

Як повідомляє "112 Україна", один із адвокатів нардепа – сліпий. Він просив ГПУ надати йому матеріали справи зі шрифтом Брайля, однак не отримав їх.

Мосійчук заявив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро у зв'язку з діями співробітників ГПУ.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.

Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Читайте такожМосійчука прооперували в Інституті Шалімова

У грудні 2015 р. Мосійчука прооперували в інституті імені Шалімова.

25 січня 2016 р. Печерський райсуд Києва відклав до 26 лютого засідання з обрання запобіжного заходу Мосійчуку.