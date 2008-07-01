Єхануров приписав до Дня закоханих війська біологічного захисту

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ запровадив у Збройних Силах України День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту, який відзначатиметься щороку 14 лютого.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, відповідний наказ № 305 глава відомства підписав 27 червня 2008 року.

У наказі зазначається, що війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України призначені для виконання завдань радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ (сил).

“З часів проголошення незалежності України та створення Збройних Сил України органи управління та військові частини військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту пройшли складний шлях докорінного реформування і знаходяться на стадії розвитку та перетворення в сучасні мобільні та боєздатні спеціальні війська”, – йдеться у наказі.