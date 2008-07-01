Тимошенко назвала свою ціну безпеки шахтарів

Міністерство вугільної промисловості запровадило від сьогоднішнього дня як експеримент погодинну оплату праці на 7 державних шахтах.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Мінвуглепрому Олександр ГОРОБЕЦЬ.

За його словами, експеримент проводиться в рамках заходів, передбачених відповідним наказом Мінвуглепрому № 165 від 16 квітня.

Погодинна оплата праці вводиться, зокрема, на ДП «Шахтоуправління Донбас», на шахті Центральна ДП «Красноармійськвугілля», на шахті Білозерська ДП «Добропіллявугілля», «Ім. Гаєвого» ДП «Артемвугілля», "Ім. 19 Партз`їзду" ВАТ «Луганськвугілля», на шахті № 81 Київська ДП «Ровенькиантрацит», а також на шахті «Червоноградська» ДП «Львіввугілля».

«Від сьогоднішнього дня як експеримент на цих шахтах введена погодинна оплата праці», – сказав О. ГОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила про необхідність забезпечити перехід від відрядної до погодинної оплати праці шахтарів.

«Шахта ім. Засядька повинна стати першою, де буде запроваджена погодинна оплата праці шахтарів. Можливо, «відрядність» набагато цікавіша і для власника шахти, і для держави, оскільки гнати обсяги виробництва у вугільній галузі вже стало нормою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду доручила Міністерству вугільної промисловості спільно з профспілками і громадськими організаціями протягом тижня розробити відповідні документи для переходу на погодинну систему оплати праці. При цьому, за її словами, така система оплати повинна базуватися на визначенні обсязі видобування однією людиною впродовж однієї зміни.

«Можливо, знизиться обсяг видобування, але це та ціна, яку ми повинні заплатити за безпеку роботи шахтарів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

11 червня прем`єр-міністр заявила, що з 1 липня на погодинну оплату праці будуть переведені шахтарі, які працюють в умовах підвищеного ризику.

«З 1 липня ми перейдемо на погодинну оплату праці для шахтарів і інших співробітників, які працюють безпосередньо на тих шахтах, де існує небезпека в роботі, а наступний крок – ми вводитимемо погодинну оплату для всієї решти робітників, які працюють під землею», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду заявила, що перехід на погодинну оплату праці не приведе до зниження рівня існуючої заробітної плати у вугледобувній галузі України.