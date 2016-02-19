МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Греції автомобільним транспортом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.

У відомстві нагадали, що у зв’язку із загальнонаціональним страйком фермерів у Грецькій Республіці, що супроводжується блокуванням основних автомагістралей країни, болгарська сторона вирішила тимчасово закрити з 18 лютого усі пункти пропуску через болгарсько-грецький кордон для руху транспорту. Через вказаний кордон продовжує здійснюватися лише пішохідний рух.

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Прогнозується, що така заборона триватиме щонайменше до 22-23 лютого.

«З огляду на це, МЗС рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом здійснити поїздки до Греції автомобільним транспортом, зважити на можливі ризики й проблеми, які можуть виникнути у зв’язку із тимчасовим закриттям грецько-болгарського кордону для руху транспорту та блокуванням страйкарями основних автомобільних доріг Греції», - йдеться у повідомленні.

У разі необхідності отримання термінової консульської допомоги під час перебування на території Греції, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Греції тел.: +30 69 327 656 06, Консульства України в Салоніках тел.: +30 69 480 507 02 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38044 238 16 57.