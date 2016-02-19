МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Греції автомобільним транспортом
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом здійснити поїздки до Греції автомобільним транспортом, зважати на тимчасове закриття грецько-болгарського кордону через страйки.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.
У відомстві нагадали, що у зв’язку із загальнонаціональним страйком фермерів у Грецькій Республіці, що супроводжується блокуванням основних автомагістралей країни, болгарська сторона вирішила тимчасово закрити з 18 лютого усі пункти пропуску через болгарсько-грецький кордон для руху транспорту. Через вказаний кордон продовжує здійснюватися лише пішохідний рух.
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Прогнозується, що така заборона триватиме щонайменше до 22-23 лютого.
«З огляду на це, МЗС рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом здійснити поїздки до Греції автомобільним транспортом, зважити на можливі ризики й проблеми, які можуть виникнути у зв’язку із тимчасовим закриттям грецько-болгарського кордону для руху транспорту та блокуванням страйкарями основних автомобільних доріг Греції», - йдеться у повідомленні.
У разі необхідності отримання термінової консульської допомоги під час перебування на території Греції, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Греції тел.: +30 69 327 656 06, Консульства України в Салоніках тел.: +30 69 480 507 02 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38044 238 16 57.