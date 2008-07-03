АМК розслідує підвищення цін на куряче м'ясо
01:34, 03 липня 2008Суспільство
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Про це повідомив Олександр Мельниченко
Підвищення цін на м`ясо птиці найближчим часом не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам в.о. голови Антимонопольного комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
Він повідомив, що в даний час Антимонопольним комітетом проводиться розслідування обгрунтованості підвищення цін на м`ясо птиці.
«Ми підготували рішення, аби найбільші оператори ринку, такі як «Гаврилівські курчата», «Наша Ряба», припинили підвищення цін на час розслідування», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.
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