АМК розслідує підвищення цін на куряче м'ясо

Підвищення цін на м`ясо птиці найближчим часом не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам в.о. голови Антимонопольного комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він повідомив, що в даний час Антимонопольним комітетом проводиться розслідування обгрунтованості підвищення цін на м`ясо птиці.

«Ми підготували рішення, аби найбільші оператори ринку, такі як «Гаврилівські курчата», «Наша Ряба», припинили підвищення цін на час розслідування», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.