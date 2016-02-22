Погоня за BMW: Адвокати поліцейського пояснили, як дана справа вплине на розслідування подібних інцидентів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив адвокат Олійника Ростислав Пукало.

“Це перший процес, і з нього буде формуватися практика (розслідування в подальшому), тому необхідно проводити об'єктивне розслідування, тому що в подальшому на прикладі цієї справи будуть жити поліцейські”, - сказав Пукало.

За його словами, зараз завдяки цьому прикрому інциденту дехто намагається дискредитувати поліцію в цілому, а не тільки Олійника.

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Як зазначив Пукало, він на власному досвіді переконався, що сьогоднішні поліцейські ставляться до своїх обов'язків максимально відповідально. “Я на власному досвіді відчув, що вони дійсно нікому не підконтрольні, з ними не можна домовитись, і багатьом це не подобається”, - сказав адвокат.

Водночас його колега Микола Єременко зазначив, що слідство проводиться не якісно. “Наше доблесне слідство взагалі не проводить слідство - воно не зрозуміло куди поспішає. Тільки в цю суботу ми провели перше відтворення ситуації... До тих пір прокуратура не встановила механізм заподіяння тілесних ушкоджень на ногах напарника Олійника”. - сказав Єременко.

Він зазначив, що ці тілесні ушкодження були нанесені водію-поліцейському автомобілем BMW, коли патрульний під час однієї із зупинок цієї іномарки став на її шляху і був підкинутий на капот, а потім скинутий на землю.

Також адвокати зазначили, що необхідно знайти кулі, провести експертизу на ступінь ушкодження автомобіля BMW.

Крім того, Єременко повідомив, що він подав до органів прокуратури заяву про необхідність відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства та замаху на життя і здоров'я співробітника поліції, але ця заява не зареєстрована.

Захисники Олійника також повідомили, що через затягування часу з боку суду вони лише сьогодні отримали повний текст судової ухвали щодо обрання Олійнику запобіжного заходу, проте сподіваються найближчими днями підготувати свої заперечення, щоб з наступного понеділка було розпочато розгляд апеляції в суді.

Також адвокати пообіцяли в ході судового засідання заявити клопотання щодо проведення низки додаткових експертиз.

Відповідаючи на запитання з приводу інформації, що Олійник підписував фальшиві протоколи для притягнення до відповідальності учасників Автомайдану під час Революції гідності, адвокат Сергій Мітюрін поінформував, що його підзахисний дійсно таке робив, але змушений був так діяти на вимогу прокурора і підписав лише один такий документ.

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При цьому Мітюрін зауважив, що Олійник знав, що ці дії він чинить незаконно, а тому 5 грудня 2013 року написав перший рапорт на звільнення, який не був задоволений, а потім написав ще декілька аналогічних рапортів, які теж не були розглянуті. “Його рапорт був задоволений лише в березні 2014 року за даними рапорту, який було написано 5 грудня 2013 року. Поки він не був звільнений, він виконував свої обов'язки. І взагалі слідчі в тих обставинах, які були, були абсолютно невільні”, - зазначив Мітюрін.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».