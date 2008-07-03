Микола Вересень запросить до студії актора Олексія Богдановича

11:57, 03 липня 2008
Суспільство
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3 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Олексій БОГДАНОВИЧ, актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  4   липня о 16.40. 

 

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