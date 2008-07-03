Микола Вересень запросить до студії актора Олексія Богдановича

3 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Олексій БОГДАНОВИЧ, актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 4 липня о 16.40.

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