Європейські експерти розібралися з політичною корупцією в Україні

Група європейських експертів надала низку рекомендацій вищим державним інституціям законодавчої та виконавчої влади України щодо шляхів та механізмів попередження політичної корупції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідні рекомендації було оприлюднено у ході міжнародної конференцій, що була проведена в Києві 1-2 липня за ініціативи Міністерства юстиції України, Ради Європи та Європейської комісії.

Участь у конференції взяли європейські експерти, народні депутати України, представники державних органів, неурядових та наукових організацій.

Рекомендації стосувалися питань ефективності української системи фінансування політичних партій і виборчих кампаній; функціонування системи імунітетів обраних осіб; конфлікту інтересів обраних представників; та регулювання лобіювання.

Так, щодо фінансування політичних партій та виборчих кампаній Україні пропонується привести правила фінансування партій і виборчих кампаній в Україні у відповідність до європейських стандартів. Зокрема, запровадити державне фінансування статутної діяльності політичних партій, запровадити обов’язкове періодичне оприлюднення фінансової звітності партій, визначити суб’єктів та механізми здійснення контролю за фінансуванням діяльності партій та встановити превентивні, адекватні/пропорційні та ефективні санкції за порушення правил фінансування партій і виборчих кампаній. Крім того, рекомендується уніфікувати регулювання звітності партій, визначення порядку здійснення контролю за дотриманням встановлених вимог щодо змісту звітності, періодичності її подання та оприлюднення

Щодо питання імунітетів обраних осіб рекомендується скоротити строки розгляду в парламенті питань про зняття імунітетів, обмежити роль голови Верховної Ради України у визначенні обґрунтованості або необґрунтованості подань генерального прокурора або голови Верховного Суду України щодо зняття імунітетів. Рекомендується виключити з-під дії імунітетів проведення слідчих і процесуальних дій, не пов’язаних з обмеженням права народного депутата на свободу пересування, а також - випадки затримання народного депутата або судді на місці вчинення тяжких злочинів, у тому числі – злочинів у сфері корупції.

У контексті проблеми імунітетів також пропонується забезпечити реальну можливість дострокового припинення повноважень Президента України в порядку імпічменту у випадку встановлення наявності в його діяннях ознак злочину. Зокрема, пропонується ухвалити закон про тимчасові спеціальні і слідчі комісії Верховної Ради України, який визначатиме, зокрема, статус тимчасової спеціальної слідчої комісії з імпічменту, статус спеціальних прокурорів та спеціальних слідчих, права учасників розслідування, розпочатого у зв’язку з ініціюванням питання про імпічмент Президента України.