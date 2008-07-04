Микола Вересень запросить до студії акордеоніста Ігоря Завадського

4 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Ігор ЗАВАДСЬКИЙ, акордеоніст, заслужений артист України, єдиний в Україні володар “Золотої ліри”( спеціальний приз, здобутий на конкурсі в Італії за 100 балів зі 100 можливих - унікальний випадок у багаторічній історії міжнародних конкурсів), український акордеоніст, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 7 липня о 16.40.