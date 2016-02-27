В Україні сьогодні буде похмура погода, в деяких регіонах очікується мокрий сніг і дощ

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, хмарно з проясненнями, повідомляє ТСН.

У Києві хмарно з проясненнями, вдень без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура +4…+6°С.

У Львові без опадів, хмарно з проясненнями. Вітер північний, з переходом на південно-східний, помірний. Температура +5…+7°С.

У Дніпропетровську дощитиме, вітер північний, 7-12 м/с. Удень +6…+8°С.

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В Одесі без істотних опадів, вітер південно-східний з переходом на північний, помірний. Температура +7…+9°С.

У Харкові – дощ. Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура +5…+7°С.

У Карпатах без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура –3…+2°С.

Раніше синоптики попереджали киян, що у столиці буде хмарно з проясненнями, очікуються мокрий сніг та дощ.