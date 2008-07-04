Експерт: в Україні гроші не заробляють, а просто отримують

В Україні доходи населення не відповідають економічній базі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН під час експертної дискусії з актуальних питань політичного та економічного стану України.

“Протягом останніх декількох років в Україні відбувається колосальне – у порівнянні з ростом ВВП – збільшення доходів населення. Таким чином стимулюється попит, що не має під собою відповідної економічної бази. Незважаючи на декларації уряду щодо боротьби з інфляцією, номінальні доходи населення за першу половину поточного року зросли на 46%. Звичайно, інфляція їх “скорегувала”, і вони реально збільшилися лише близько на 20%. Це та грошова маса, яка сьогодні викинута на ринок”, - пояснив тенденції макроекономічних показників Ю.РУБАН.

Він також наголосив, що у структурі цих доходів населення заробітна плата становить лише 44%. “Таким чином, українська дійсність підтверджує, що гроші можна не заробляти, а просто отримувати”, - зазначив експерт.

Разом з тим Ю.РУБАН не заперечив політичну важливість соціальних програм для підтримки певних верств населення. “Але міцність економіки також має свою межу, і чи варто її такою економічною політикою випробовувати?”, – підсумував він.

У зв’язку з цим експерт підкреслив, що очікувані зміни до державного бюджету повинні бути обгрунтованими відповідно до спроможності національної економіки не лише “проїдати” ресурси, але й розвиватися.