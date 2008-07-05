Україні обіцяють нестійку погоду з дощами

В найближчі дні в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 6 липня, у західній частині без істотних опадів, на решті території короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі становитиме 11-16°, на півдні та сході до 19°, вдень 20-25°, в західних областях та на півдні України місцями 26-28°.

7-8 липня утримається мінлива хмарність. 7 липня без опадів, лише вночі у східній частині та в Криму, вдень в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. 8 липня в західних областях дощі з грозами, місцями сильні дощі, в окремих районах град; в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози (переважно вдень); на решті території без опадів. Вітер західний з переходом на південний (в західних областях південно-західний та західний), 7-12 м/с, 7 липня в Карпатах, 8 липня в західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7 липня 9-14°, 8 липня 12-17°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°, у південній частині, 7 липня також на Закарпатті й Прикарпатті, 8 липня й у східній частині місцями 30-33°.

9-10 липня синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-17°, на півдні та узбережжі морів до 18-21°; вдень у західних, а 10 липня і у північних областях 18-24°, на решті території 22-28°, 9 липня у південній частині та східних областях до 30-32°.

Завтра у Києві та області очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

7-8 липня утримається мінлива хмарність. 7 липня без опадів, 8 липня короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Температура вночі 7 липня 9-14°, 8 липня 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 7 липня 12-14°, 8 липня 15-17°, вдень 26-29°.

9-10 липня очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Температура вночі 10-16°; вдень 9 липня 22-27°, 10 липня 19-24°.