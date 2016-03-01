Кримськотатарські канали можуть припинити мовлення на окупованому півострові

Кримськотатарські телеканали не можуть оплачувати супутникове мовлення на окупований півострів, тому сьогодні-завтра можуть зникнути з ефіру. Про це заступник гендиректора ATR Айдер Муждабаєв написав у своєму Facebook.

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"Завтра-післязавтра ATR та дитячий телеканал Lâle можуть припинити мовлення на Крим. Тому що кримськотатарський канал, у якого влада Росії забрала все, більше не може оплачувати трансляцію через супутник. А влада України не хоче", - написав Муждабаєв.

Зазначимо, що з часів анексії Росією Криму кримськотатарські медіа неодноразово повідомляли про перешкоджання їх роботі з боку окупаційної "влади". Більшість проукраїнських журналістів були змушені покинути півострів.