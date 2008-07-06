Червоне вино підвищує якість життя

Дослідникам Національного інституту вікових досліджень (США) вдалося довести, що щоденне вживання червоного вина хоч і не продовжує життя, але значно покращує його якість, повідомляє AFP.

З`ясувалося, що антиоксидант ресвератрол, який міститься в червоному вині, уповільнює процеси пов`язаного із старінням зносу серцевого м`яза, кісток і очей, а також береже від ожиріння. Щоправда, експерименти робилися поки що тільки на мишах.

Вчені поділили мишей на три групи - одна одержувала звичайне харчування, інша - харчування підвищеної калорійності, а третю годували раз на два дні. При цьому кільком мишам в кожній групі давали дози ресвератрола різного ступеня концентрації. У результаті миші, що одержували антиоксидант, не страждали від ожиріння, як їх родичі в групі з висококалорійною дієтою, і взагалі зберегли чудову фізичну форму незалежно від виду харчів.

Окрім червоного вина, ресвератрол міститься також в шкірці ягід винограду і горіхах.

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