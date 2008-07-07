За якою ціною продається газ для українських підприємств?

Газ для підприємств в Україні продається за ціною нижче 300 доларів за тис. куб. м.

Про це сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

На запитання ведучого, за якою конкретно ціною купують газ українські підприємства, вона порадила звернутися з цим запитанням до керівництва НАК «Нафтогаз України».

На уточнююче запитання, чи становить ціна 300 доларів, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Я гадаю, менше».

Прем`єр-міністр уточнила, що ціна газу для підприємств формується із закупівельної ціни газу з Росії, вартості транспортування і невеликої націнки.