Українські вчені розробили потужний бойовий безпілотник, який практично неможливо знищити з землі - ЗМІ
20:35, 02 березня 2016Суспільство
8548 0
Вчені з Національної академії наук України розробили для наших військових новий революційний безпілотник на реактивній тязі.
Яку зброю цей дрон може нести на собі – розробники ще не повідомляють / 24tv.ua
Дрон здатний не лише передавати інформацію, а й знищувати ворожу техніку на відстані до 50 кілометрів, повідомляє 24tv.ua.
Безпілотник розвиває до 800 кілометрів на годину. За рахунок швидкості та малих розмірів, його практично неможливо знищити з землі.
Читайте також"Укроборонпром" поставить армії безпілотник Spectator, розроблений студентами КПІ (фото)
Зазначається, що бортова апаратура літаючого апарату дозволяє йому рухатися в автоматичному режимі, а програма розпізнавання цілей – виявляти і знищувати ворожі об'єкти за лічені хвилини.
Про те, яку зброю цей дрон може нести на собі – розробники ще не повідомляють.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter