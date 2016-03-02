Українські вчені розробили потужний бойовий безпілотник, який практично неможливо знищити з землі - ЗМІ

Дрон здатний не лише передавати інформацію, а й знищувати ворожу техніку на відстані до 50 кілометрів, повідомляє 24tv.ua.

Безпілотник розвиває до 800 кілометрів на годину. За рахунок швидкості та малих розмірів, його практично неможливо знищити з землі.

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Зазначається, що бортова апаратура літаючого апарату дозволяє йому рухатися в автоматичному режимі, а програма розпізнавання цілей – виявляти і знищувати ворожі об'єкти за лічені хвилини.

Про те, яку зброю цей дрон може нести на собі – розробники ще не повідомляють.