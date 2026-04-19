Україна стала впливовішою, тепер країни змагаються за співпрацю з нами, - Сибіга

Сибіга зазначив, що Україна має намір посилити свою присутність у різних регіонах світу.

Україна зміцнює свою роль на світовій арені та викликає новий рівень інтересу з боку інших країн. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу за підсумками участі в 5-му Анталійському дипломатичному форумі.

За словами міністра, зараз існує певна конкуренція за увагу України. Він зазначив, що зараз наша країна позиціонується по-іншому.

"Ми стали набагато більш суб'єктними. І цього разу у мене було дуже багато запитів на зустріч, запитів про налагодження взаємодії від партнерів, які раніше взагалі не бачили Україну на своїх радарах. Це якраз про визнання наших можливостей, свідчення позитивних результатів цієї проактивної політики, яка зараз проводиться", – сказав голова МЗС України.

Сибіга поділився, що цього року на Анталійському дипломатичному форумі він отримав рекордну кількість запрошень на зустрічі.

"Я не пригадую, коли у мене була така кількість запитів на зустріч під час багатосторонніх платформ. Навіть сказав би, що це певна конкуренція за увагу України і за ті можливості, які відкриваються у співпраці з Україною. Ми стаємо привабливими, даємо можливість взаємовигідної співпраці. І ця співпраця зміцнює Україну", – підкреслив міністр.

Сибіга додав, що Україна збирається посилити свою присутність у різних регіонах світу і знаходить можливості бути контрибутором безпеки.

Україна остаточно "списала" США

Раніше професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії писав у своїй авторській статті для The Atlantic, що Україна більше не вважає, що втрата США як союзника призведе до неминучої військової поразки.

Аналітик зазначив, що, поки Україна намагалася зберегти відносини зі США, американський президент Дональд Трамп "виявляв свою прихильність" до російського диктатора Володимира Путіна, а також скоротив військову допомогу Україні та "регулярно ображав" українське керівництво, включаючи президента Володимира Зеленського. Тепер же Україна агресивно шукає нових дипломатичних і військових партнерів.

