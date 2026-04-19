Трамп передумав захоплювати острів Харг через побоювання великих втрат, - WSJ

Втрати можуть погано вплинути на його політичні перспективи.

Переговори з Іраном дають приводи думати, що схильність американського президента Дональда Трампа до ризику вичерпалася, а його побоювання підсилюються, пише The Wall Street Journal.

Джерела видання розповіли, що коли в США стало відомо про падіння американського літака в Ірані та зникнення двох пілотів Трамп кілька годин кричав на своїх помічників. Згадував кризу 1979 року, коли іранцям вдалося захопити американських заручників.

"Якщо подивитися на те, що сталося з Джиммі Картером… з вертольотами та заручниками, це коштувало їм виборів", – повторював Трамп, вимагаючи негайного визволення пілотів. Поки військові США оцінювали ризики та проводили операцію порятунку, помічники "тримали президента поза ситуативною кімнатою". Він отримував щохвилинні оновлення, але не впливав на рішення, оскільки "його нетерплячість не вважали корисною".

"Трамп бореться зі страхом відправити військових у небезпечну операцію, де хтось може отримати поранення, а дехто не повернеться додому", - розповіли джерела видання.

З цих міркувань Трамп відмовився відправляти американських солдатів на захоплення острова Харг, звідки здійснюється 90 % іранського експорту нафти. Хоча його запевняли, що місія буде успішною, а захоплення цієї території забезпечить США доступ до протоки. Він побоюється, що втрати з американського боку будуть неприйнятно великими, розповіли джерела. "Вони стануть легкою здобиччю", – сказав президент.

Видання нагадало, що Трамп будував передвиборчу кампанію на гаслах припинення закордонних воєн. Але на президентській посаді зробив ставку на те, що "зможе вирішити за допомогою американської повітряної та морської сили проблему національної безпеки, яка мучила сім попередніх президентів".

Тим часом війна в Ірані не йде до завершення, а важливий торговельний маршрут лишається закритим.

"Імпульсивний стиль керівництва президента ще ніколи раніше не випробовувався в умовах тривалого військового конфлікту. На відміну від успішної операції у Венесуелі, яка підкріпила його впевненість у собі, Трамп стикається з більш непохитним супротивником в особі Ірану, який поки що не бажає підкорятися його вимогам", - додали автори.

Нагадаємо, що президент США провів засідання для обговорення ситуації з Іраном. Там йшлося, що якщо найближчим часом не відбудеться прориву у переговорах, війна на Близькому Сході може поновитися в найближчі дні.

Водночас деякі сенатори-республіканці почали публічно висловлювати занепокоєння тим, що Трамп не озвучив чіткого плану припинення війни. Деякі попередили, що якщо плану не буде, а війна перетне позначку у 60 днів, то вони припинять її відтримку.

Вас також можуть зацікавити новини: