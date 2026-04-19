Почалося зі сварки між сусідами: поліція встановила хронологію стрілянини в Києві

Перші постріли прозвучали з травматичної зброї, вже потім справа дійшла до вогепальної.

Приводом для стрілянини в Києві, внаслідок якої загинули 6 людей і сам стрілець, стала побутова сварка. Про це розповів на брифінгу голова національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, поліція встановила усю хронологію події, яка почалася з побутової сварки між сусідами.

"У нього був травматичний пістолет при собі. Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт. Його (сусіда - УНІАН) дружина була поруч. Після чого забіг до себе в квартиру, взяв уже цю зброю, з якою він потім пішов до супермаркету, підпалив квартиру, облив рідиною", – розповів Вигівський.

Як писав УНІАН, голова патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку після вчорашньої стрілянини в Києві. Відставка стала реакцією на те, що двоє патрульних, які першими опинилися на місці стрілянини, просто втекли, не спробувавши захистити цивільних чи зупинити злочинця.

Криміналіст Юрій Ірхін заявив, що дії цих поліцейських фактично призвели до того, що цивільних залишили без захисту. Експерт вважає цю ситуацію "доволі ганебною". Він наголосив, що за правилами правоохоронці не мають тікати, а повинні займати захисну позицію, діяти проти загрози та принаймні інструктувати цивільних людей, як убезпечитися.

