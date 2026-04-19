У Китаї вигадали, як утримувати дрони в повітрі годинами без приземлення

Вчені з Китаю продемонстрували систему бездротової передачі енергії, в якій наземний мікрохвильовий випромінювач передає енергію на антенну решітку, встановлену на нижній частині безпілотника. Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що цю систему розробили вчені з Університету Сіань. Під час випробувань автомобільна система утримувала дрони в повітрі до 3,1 години на висоті 15 метрів.

Ключовою проблемою, яку подолала команда, було підтримання збігу між випромінювачем і дроном під час польоту. Для цього вчені інтегрували в систему GPS-позиціонування, систему динамічного стеження та бортові системи управління польотом.

Відео дня

У виданні зазначили, що деякі аналітики порівнюють цю концепцію з "наземним авіаносцем". Вони стверджують, що такі системи можуть розширити оперативний радіус дії наземних сил, забезпечуючи постійне спостереження, повітряні атаки та ведення радіоелектронної боротьби.

НАТО переосмислює системи повітряного спостереження

Раніше видання Breaking Defense з посиланням на верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО з питань трансформації, адмірала П'єра Вандьє, писало, що чиновники НАТО почали переосмислювати системи повітряного спостереження.

За словами Вандьє, НАТО переосмислює весь спектр спостереження та оборони, включаючи інтегрований моніторинг повітряного простору, системи командування та управління, а також протиповітряну оборону, які важливі для тривалої війни.

Вас також можуть зацікавити новини: