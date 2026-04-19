Голова патрульної поліції України подав у відставку

Голова патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку. Про це він повідомив під час пресконференції.

"Я як бойовий офіцер прийняв рішення подати рапорт про звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", - сказав Жуков.

Він зазначив, що це рішення було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які 18 квітня прибули на місце стрілянини в Києві, але втекли.

Відео дня

"Вони погано зорієнтувалися й залишили в небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено й всі керівники відповідатимуть за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками цих двох поліцейських", - підкреслив Жуков.

Голова Національної поліції України Іван Виговський заявив, що Жукову знайдуть іншу посаду.

"Можливо, вона буде пов'язана з наданням допомоги саме у зв'язку з війною", - додав він.

Дії поліцейських під час теракту в Києві

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, чоловік відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва. Пізніше зайшов у супермаркет, де взяв людей у заручники.

На місце події прибули бійці спеціальних підрозділів, які вели переговори зі стрільцем. Після безуспішних спроб переговорів стрільця ліквідували. В результаті теракту загинуло 6 осіб.

Пізніше в соцмережах опублікували відео, на якому патрульні, які прибули на виклик під час теракту, втекли, почувши звуки стрілянини. Згодом стало відомо, що цих співробітників на час перевірки відсторонили від виконання службових обов'язків.

