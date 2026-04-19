Туреччина готова провести прямі переговорів президентів України та РФ, - міністр

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організувати мирні переговори по Україні на рівні президентів. Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна.
Фідан уточнив, що президент Туреччини сказав про готовність організувати такі переговори під час контактів як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", - наголосив турецький міністр.
Він сказав, що переговори залежить не тільки від "нашого бажання", а й від "готовності сторін".
Реакція МЗС України
Голова українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливість провести переговори в інтерв’ю "Укрінформу". Він сказав, що Україна звернулася до Туреччини щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна, з можливою участю Ердогана і Трампа
Він відзначив ефективність турецької дипломатії. На його думку, цей потенціал варто використовувати для досягнення миру в Україні.
"Ми звернулися до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні Президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі", - сказав Сибіга.
Однак він зазначив, що російська сторона уникає такої зустрічі:
"Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції".
Як переговори коментували у Росії
Нагадаємо, що глава російського МЗС Сергій Лавров назвав відновлення переговорного процесу з Україною "не пріоритетним". Але таку можливість "сприймають позитивно".
Чи можлива зустріч з Путіним для Зеленського
Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський розповідав, якою може бути його зустріч з російським диктатором. Він відзначив, що це буде зустріч з ворогом. За його словами, розмова може бути зосереджена тільки на припиненні війни, щоб вона не почалася знову.