Туреччина готова провести прямі переговорів президентів України та РФ, - міністр

Ердоган особисто оголосив про таку готовність у розмовах із Зеленським та Путіним.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організувати мирні переговори по Україні на рівні президентів. Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна.

Фідан уточнив, що президент Туреччини сказав про готовність організувати такі переговори під час контактів як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", - наголосив турецький міністр.

Він сказав, що переговори залежить не тільки від "нашого бажання", а й від "готовності сторін".

Реакція МЗС України

Голова українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливість провести переговори в інтерв’ю "Укрінформу". Він сказав, що Україна звернулася до Туреччини щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна, з можливою участю Ердогана і Трампа

Він відзначив ефективність турецької дипломатії. На його думку, цей потенціал варто використовувати для досягнення миру в Україні.

"Ми звернулися до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні Президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі", - сказав Сибіга.

Однак він зазначив, що російська сторона уникає такої зустрічі:

"Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції".

Як переговори коментували у Росії

Нагадаємо, що глава російського МЗС Сергій Лавров назвав відновлення переговорного процесу з Україною "не пріоритетним". Але таку можливість "сприймають позитивно".

Чи можлива зустріч з Путіним для Зеленського

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський розповідав, якою може бути його зустріч з російським диктатором. Він відзначив, що це буде зустріч з ворогом. За його словами, розмова може бути зосереджена тільки на припиненні війни, щоб вона не почалася знову.

Вас також можуть зацікавити новини: