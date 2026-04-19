Вчені виявили в 'небезпечній зоні' Антарктиди острів, якого немає на жодній карті (фото)

Вчені спочатку переплутали острів з "брудним айсбергом".

Міжнародна експедиція, що досліджує море Уедделла в Антарктиді, натрапила в "небезпечній зоні" на щось справді несподіване – невідомий острів, якого не було на жодній карті.

Як пише iflscience.com, криголам Інституту Альфреда Вегенера "Поларштерн" з 8 лютого курсує в північно-західній частині моря Уедделла. Дослідники складали карту відтоку води та льоду з шельфового льодовика Ларсена та відступу льоду через кліматичну кризу. Через суворі погодні умови вони вирішили сховатися в захищеному від вітру місці біля острова Жойнвіль, і саме там, у районі, позначеному як "небезпечний", вони виявили новий острів.

"На нашому маршруті на морській карті був позначений район з недослідженими небезпеками для судноплавства, але було незрозуміло, що це таке і звідки береться ця інформація", – заявив експерт з підводної картографії Сімон Дройтер з Інституту Альфреда Вегенера.

"Виглянувши у вікно, ми побачили "айсберг", який виглядав досить брудним. При ближчому розгляді ми зрозуміли, що це, ймовірно, скеля. Потім ми змінили курс і попрямували в цьому напрямку, і ставало все ясніше, що перед нами острів", – пояснив Дройтер.

Довжина острова становить близько 130 метрів, а ширина – 50 метрів; його максимальна висота над водою – 16 метрів. Супутникові знімки показують, що з космосу острів не відрізняється від сусідніх айсбергів.

Наступне завдання для команди – дати йому ім'я. Після цього острів можна буде додати на міжнародні морські карти, що важливо для безпечної навігації в цьому районі.

