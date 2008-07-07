Грошові перекази PrivatMoney можна отримати в банкоматах ПриватБанку

ПриватБанк запровадив послугу отримання термінових грошових переказів PrivatMoney у своїх банкоматах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

За наданою інформацією, перекази будуть доступні для отримання в будь-якому банкомату ПриватБанку в Україні і Москомприватбанку в Росії 24 години на добу.

Клієнти вже можуть одержувати в банкоматах перекази PrivatMoney, відправлені з Росії в Україну. Трохи пізніше – перекази, адресовані з України в Росію, і перекази всередині України і Росії. А до кінця року планується, що доступними до отримання в банкоматах стануть всі види переказів PrivatMoney, зокрема – всі міжнародні.

Довідка УНІАН. Відправити і одержати перекази PrivatMoney сьогодні можна у 60 країнах світу – завдяки інтеграції з іншими міжнародними системами грошових переказів. Власні пункти обслуговування PrivatMoney (понад 4 500) працюють у 14 країнах: в Україні, Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії, Кіпрі, Киргизстані, Латвії, Молдові, Португалії, Таджикистані, Великій Британії і Чехії. Операції здійснюються у гривні, російських рублях, доларах США, євро.

ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

Активи банку на кінець березня ц.р. становили 60 млрд. 667 млн. 073 тис. грн., зобов`язання - 53 млрд. 408 млн. 484 тис. грн., статутний капітал - 4 млрд. 228,25 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками 2007 року становив 1 млрд. 534,162 млн. грн., у 2006 р. - 506,208 млн. грн.

За даними банку, на 1 квітня 2008 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі у статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 43,44%, опосередкованої - 9,59%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.