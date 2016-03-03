Місія ООН попередила про ризик нової ескалації бойових дій на Донбасі

Про це йдеться у 13-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що була презентована сьогодні у Києві. Доповідь охоплює період з 16 листопада 2015 року по 15 лютого 2016 року.

У документі, зокрема, міститься посилання на висновки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо систематичних порушень у січні-лютому 2016 року на Донбасі режиму припинення вогню. При цьому зазначається, що посилились перестрілки у декількох гарячих точках у зоні АТО, переважно поблизу Донецька та Горлівки (обидва міста тимчасово окуповані терористами) і поблизу сіл та міст на лінії зіткнення, зокрема, Комінтернового, Широкиного й Зайцевого.

У доповіді сказано, що внаслідок конфлікту страждає цивільне населення, зокрема, за період з 16 листопада 2015 року по 25 лютого 2016 року Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало, що вбито 21 особу (13 чоловіків та 8 жінок), 57 було поранено, з них 8 дітей. При цьому зазначається, що основною причиною жертв серед цивільного населення є вибухонебезпечні пережитки війни (ВПВ) та саморобні вибухові пристрої (СВП). Місія наголошує на необхідності проведення масштабних протимінних заходів по обидва боки від лінії зіткнення.

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Експерти місії також констатували, що люди, які живуть на території зони конфлікту, "почуваються покинутими, особливо у селах, розташованих у "сірій", або "буферній" зоні.

"Понад три мільйони людей живуть у районах, безпосередньо охоплених конфліктом, і забезпеченню їхнього захисту та підтримки слід терміново приділити належну увагу. Їхня поступова ізоляція заохочує тих, хто пропагує ворожнечу і насильство, та підриває перспективи досягнення миру", - йдеться у доповіді.

При цьому зазначається, що мешканці "територій, підконтрольних озброєним групам, є особливо вразливими до порушень прав людини". Також йдеться про повідомлення, котрі перевіряються, щодо вбивств, "незаконних і довільних затримань, в тому числі без зв’язку із зовнішнім світом, катування та жорстоке поводження у "ДНР" та "ЛНР".

"На цих територіях озброєні групи створили паралельні "адміністративні структури" й запровадили "законодавчу базу", що порушує міжнародне право, а також Мінські угоди", - наголошується у доповіді.

Також у документі зазначається, що "УВКПЛ задокументувало повідомлення про насильницьке зникнення, довільне затримання і тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, катування та жорстоке поводження, безкарно скоєні працівниками українських правоохоронних органів, переважно підрозділами СБУ". Місія закликає владу України розслідувати такі випадки.