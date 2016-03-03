Апеляційний суд переніс розгляд скарг адвокатів Корбана на 11 березня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя-доповідач Віктор Глиняний.

11 березня судове засідання розпочнеться об 11.30.

На судовому засіданні сьогодні заслуховувались клопотання сторін.

Адвокат Олександр Мірошник, який був відсутній на сьогоднішньому засіданні, звернувся до суду з письмовим клопотанням про перенесення засідання. Це клопотання надійшло до суду о 15.45.

"Мірошник зазначає про те, що у зв'язку із поганим самопочуттям, яке раптово виникло, просить визнати поважною причиною неявки на судове засідання...", - сказав суддя Глиняний, зачитуючи клопотання.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.

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22 лютого Дніпровський райсуд Києва продовжив Корбану термін тримання під вартою до 15 квітня.