Мінфін і Visa беруться подбати про фінансову обізнаність населення

Visa оголосила про початок програми з підвищення фінансової грамотності населення України в галузі використання банківських карт. Про це йдеться в повідомленні Visa, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, програма реалізується за підтримки Міністерства фінансів України й спрямована на підвищення рівня знань і навиків використання сучасних карткових продуктів і покращення добробуту українських громадян.

У червні й липні на вуличних рекламних носіях, автобусних зупинках, у метро, а також у друкованих ЗМІ в Києві, Донецьку й Дніпропетровську з`явиться соціальна реклама програми підвищення фінансової грамотності населення. Рекламні матеріали розроблені й розповсюджуються за фінансової підтримки платіжної системи Visa, але вони не містять логотипу компанії. Рекламний сюжет складається з покрокової інструкції, що пояснює як здійснювати платежі за допомогою банківської карти й що робити, коли карту вкрадено або втрачено.

В Інтернеті програма підвищення фінансової грамотності населення просуватиметься через новий інформаційний національний портал «Азбука фінансів» (www.azbukafinasov.com.ua).

«За даними Національного банку, в Україні випущено понад 42 мільйони платіжних карт. Проте обсяг безготівкових платежів становить лише 4% від загальної суми операцій по картах (статистика НБУ за 1-й квартал 2008 р.). На сьогоднішній день більшість утримувачів карт, як і раніше, вважає за краще знімати гроші з карти через банкомати й розплачуватися готівкою в ресторанах і магазинах. Таким чином, своєчасність і необхідність подібної програми абсолютно очевидна, оскільки рівень фінансової грамотності утримувачів карт поки не дозволяє нашій країні відчути повною мірою переваги безготівкових платежів», - повідомляє прес-служба з посиланням на генерального директора Visa в Україні та країнах СНД, за винятком Росії, Сергія РАВНЯГО.

Довідка УНІАН. Visa Inc. є найбільшою в світі мережею роздрібних електронних платежів, що забезпечує рішення для обробки послуг і платежів, включаючи споживчі кредити, дебетові, авансові й корпоративні розрахунки, що пропонуються під марками Visa, Visa Electron, Interlink і PLUS. Visa є визнаним світовим лідером, а Visa/PLUS - одна з найбільших у світі мереж банкоматів, що забезпечує можливість використання місцевої валюти в більш ніж 170 країнах світу.