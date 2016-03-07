Засновник фестивалю "КаZантип" відповів Поклонській: Створюється враження, що ми небезпечніше ІДІЛ

Про це він написав у своєму Facebook.

Він підкреслив, що забороняти лідера кримської розважальної сфери, проект, що отримав світове визнання, і одночасно намагатися розвивати "убогий внутрішній лоховський туризм, істерично імпортозаміщувати турецькі пляжі" нелогічно, і зазначив, що новою для нього стала заява Поклонської про те, що це "питання національної безпеки".

"Сперечатися з генерал-лейтенантом ми, звичайно, не будемо. Вона і зоопарки в Криму також забороняла. Можливо, теж з міркувань національної безпеки. Створюється враження, що ми небезпечніше, ніж ІДІЛ", - написав Маршунок.

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Він також зазначив, що "не можна заборонити те, що живе у пам'яті тисяч людей, в їхніх душах і серцях", і повідомив, що готує два нових "зовнішніх" проекти і один "внутрішній".

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"Так, нам не складно поставити ще одну нову точку на карті і визначити дату, коли ми знову будемо разом. Головною і незаперечною перевагою Республіки Каzантип було і залишається її мобільність. Але Поповку ми просто так не здамо, оскільки це маленька батьківщина для багатьох з нас", – також написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Поклонська заявила, що не допустить проведення "КаZантип" і його наступника Befooz, в Криму,назвавши їх у своєму пості в Facebook "наркофестивалями".

Проведення фестивалю «Befooz» планувався в селі Поповка з 31 липня по 16 серпня. Раніше тут 14 років поспіль проводився фестиваль «Республіка Z».

У 2014 році «КаZантип» переїхав на чорноморське узбережжя Грузії в Анаклію. Організатори визнали, що зазнали збитків через нестачу туристів і високих цін. В лютому 2015 року фестиваль мав відбутися на острові в Камбоджі, однак за два тижні до початку заходу місцева влада заявила про скасування фестивалю через його надмірну «сексуальної активності».