На Львівщині далекобійники розблокували рух на міжнародній трасі

На Львівщині у селі Малі Підліски за 16 км від Львова рух транспорту повністю розблоковано.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що після перемовин з активістами та водіями українських вантажних автомобілів на даний час рух транспорту повністю розблоковано.

Забезпечено проїзд, як вантажівок з номерами російської реєстрації так і всього іншого транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, у селі Малі Підліски за 16 км від Львова українські далекобійники сьогодні блокували рух всього транспорту на трасі вимагаючи від громадських активістів не блокувати рух російських вантажівок.

Активісти із символікою ВО «Свобода» раніше заблокували 20 вантажівок з номерами російської реєстрації.

На місце блокування руху прибув в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія.

Після перемовин з активістами та українськими водіями, близько 20.15 рух транспорту на даній ділянці було розблоковано.